Трамп заявил о победе республиканца на выборах президента в 2024 году

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен в том, что на выборах главы государства в США в 2024 году победу одержит кандидат от республиканцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заготовленный текст выступления Трампа.

«Сегодня вечером я выступаю перед вами, будучи уверен в том, что в 2022 году мы заберем назад контроль над Палатой [представителей Конгресса США] и вернем Сенат. А потом, в 2024 году, республиканский кандидат займет Белый дом», — говорится в тексте заявления Трампа.

Как сообщает Reuters, экс-президент заявил, что будет поддерживать республиканцев, претендующих на места в Конгрессе.

В декабре прошлого года Трамп, еще являясь президентом США, допустил свое возможное участие в выборах главы государства 2024 года. В конце марта он также заявил, что, возможно, будет вновь баллотироваться на пост президента.