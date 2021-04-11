Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 77,17 (+0,06) Инвестиции, 09 апр, 12:54
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,16) Инвестиции, 09 апр, 12:54
В Киргизии начался референдум о внесении поправок в конституцию Политика, 06:44 СМИ узнали об утечке данных 1,3 млн пользователей Clubhouse Технологии и медиа, 06:19 Трамп заявил о победе республиканца на выборах президента в 2024 году Политика, 06:06 Что вы знаете о запасных частях автомобиля. Тест РБК и Mercedes-Benz, 06:01 В МЧС сообщили о возможном введении новых требований к сигаретам в ЕАЭС Общество, 05:34 В Москве репетитор похитил ребенка и увез его в Свердловскую область Общество, 05:01 В Европарламенте выступили за ужесточение санкций ЕС и США против России Политика, 04:53 В Гидрометцентре объяснили аномальное тепло в центре Европейской России Общество, 04:27 Терапевт, врач спортивной медицины и психиатр: как следить за здоровьем РБК и Инвитро, 04:15 В России изменились правила использования маткапитала Общество, 03:51 Министр обороны Германии призвала Россию объяснить перемещение войск Политика, 03:31 В США задержали подозреваемую в убийстве трех своих детей женщину Общество, 03:15 За что вручают премии малому бизнесу РБК и Альфа-Банк, 03:04 Фильм Нолана о предотвращении Третьей мировой получил премию BAFTA Общество, 02:40
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Политика ,  
0 

Трамп заявил о победе республиканца на выборах президента в 2024 году

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен в том, что на выборах главы государства в США в 2024 году победу одержит кандидат от республиканцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заготовленный текст выступления Трампа.

«Сегодня вечером я выступаю перед вами, будучи уверен в том, что в 2022 году мы заберем назад контроль над Палатой [представителей Конгресса США] и вернем Сенат. А потом, в 2024 году, республиканский кандидат займет Белый дом», — говорится в тексте заявления Трампа.

Как сообщает Reuters, экс-президент заявил, что будет поддерживать республиканцев, претендующих на места в Конгрессе.

Трамп зарегистрировался в созданной его экс-помощником соцсети
Технологии и медиа
Дональд Трамп

В декабре прошлого года Трамп, еще являясь президентом США, допустил свое возможное участие в выборах главы государства 2024 года. В конце марта он также заявил, что, возможно, будет вновь баллотироваться на пост президента.

Также в конце марта у Трампа появился новый личный сайт, с помощью которого можно связаться с офисом политика и прочитать о его достижениях на посту президента. На сайте указано, что офис Трампа будет «стремиться информировать, обучать и вдохновлять американцев», чтобы «построить поистине великое будущее Америки».

Дональд Трамп Республиканская партия
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Материалы по теме
Нацархив США решил выложить все удаленные твиты Трампа
Политика
Трамп зарегистрировался в созданной его экс-помощником соцсети
Технологии и медиа
Трамп допустил выдвижение на выборах президента в 2024 году
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter