Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты из-за Меган Маркл

Бывший американский президент Дональд Трамп на фоне сообщений о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл намерена баллотироваться в президенты США, заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства.

Трампа в эфире Fox News попросили прокомментировать информацию о том, что Маркл якобы рассматривает такую возможность и встречалась с представителями Демократической партии. На это экс-президент сказал: «Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться».

Вместе с тем Трамп отметил, что он не является «фанатом» Маркл из-за ее высказываний о королевской семье и королеве Великобритании Елизавете II. «Я думаю, я знаю королеву. <...> Я встречался с королевой, и я думаю, что королева — потрясающая личность, и я не поклонник Меган», — сказал он.

Материал дополняется.