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Тиньков сравнил стоимость лечения лейкемии в Германии и Великобритании

Предприниматель Олег Тиньков, основатель Тинькофф Банка, рассказал, что лечение лейкемии в Германии обошлось ему в 120 тыс. евро. Об этом он сказал в документальном фильме «Олег Тиньков — новая кровь» на Первом канале.

«Я бы не сказал, что это дорого. Это три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями. У меня было два страшных сепсиса, меня вытаскивали. Как они профессионально «сработали» сепсис, когда у меня температура была 40,1...», — рассказал Тиньков, отметив, что для жителей ФРГ лечение бесплатно.

Однако в Великобритании, отметил предприниматель, вдвое дороже. «В Лондоне пересадка [костного мозга] стоит около 100 000 фунтов», — уточнил он.

Тиньков показал видео пересадки костного мозга
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В марте 2020 года Тиньков сообщил, что с октября 2019 года борется с лейкемией. Основатель Тинькофф Банка пережил несколько курсов химиотерапии. Он рассказывал, что несколько раз у него начинался сепсис и что он переболел COVID-19 во время лечения.

В июле бизнесмен решился на пересадку костного мозга. Тогда же Тиньков заявил о своем решении пожертвовать часть состояния на борьбу с раком крови.

В марте этого года основатель Тинькофф Банка сообщил, что пересаженный костный мозг прижился и поменялась группа крови, однако осталась аутоиммунная болезнь.

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