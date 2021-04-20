Тиньков сравнил стоимость лечения лейкемии в Германии и Великобритании

Предприниматель Олег Тиньков, основатель Тинькофф Банка, рассказал, что лечение лейкемии в Германии обошлось ему в 120 тыс. евро. Об этом он сказал в документальном фильме «Олег Тиньков — новая кровь» на Первом канале.

«Я бы не сказал, что это дорого. Это три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями. У меня было два страшных сепсиса, меня вытаскивали. Как они профессионально «сработали» сепсис, когда у меня температура была 40,1...», — рассказал Тиньков, отметив, что для жителей ФРГ лечение бесплатно.

Однако в Великобритании, отметил предприниматель, вдвое дороже. «В Лондоне пересадка [костного мозга] стоит около 100 000 фунтов», — уточнил он.

В марте 2020 года Тиньков сообщил, что с октября 2019 года борется с лейкемией. Основатель Тинькофф Банка пережил несколько курсов химиотерапии. Он рассказывал, что несколько раз у него начинался сепсис и что он переболел COVID-19 во время лечения.