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Бизнес ,  
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Тиньков сообщил о прогрессе в борьбе с лейкемией

По словам предпринимателя, у него прижился донорский костный мозг, а также поменялась группа крови. Однако пока продолжается аутоиммунная болезнь, ее лечат переливанием крови. Эффект будет через год, уточнил Тиньков
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Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram)

Российский бизнесмен, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал в Instagram о своем самочувствии и борьбе с последствиями лейкемии. У предпринимателя прижился донор (в июле ему провели трансплантацию костного мозга) и поменялась группа крови, однако продолжается аутоиммунная болезнь.

«У меня прижился донор, поменялась группа крови наконец через семь месяцев с В- на А- и стабилизировались показатели. Но у меня продолжается аутоиммунная болезнь: «трансплантат против хозяина» или РТПХ (реакция «трансплантат против хозяина». — РБК)», — написал он.

По его словам, основной удар болезни приходится на кожу, рот и глаза. Бизнесмен ежедневно пьет по 20 таблеток, каждые две недели ему делают полное переливание крови. Как пояснил Тиньков, это новый метод борьбы с реакцией «трансплантат против хозяина», при нем с помощью ультрафиолета убиваются клетки, которые воспринимают организм как врага и атакуют его.

Эффект от лечения должен проявиться через год, поэтому это время предприниматель намерен провести в Лондоне, чтобы иметь доступ к своей клинике.

«Спорт пока пришлось отложить, нет сил <...>. В целом я ОК, но впереди большая реабилитация», — заключил он.

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Бизнес
Олег Тиньков

О своей борьбе с острой формой лейкемии Тиньков сообщил год назад, но диагноз был поставлен еще в октябре 2019 года. Бизнесмен прошел несколько курсов химиотерапии, а в июле ему провели трансплантацию костного мозга. Хирургическое вмешательство при этом не требуется, донорский материал пациенту передают через переливание крови.

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В декабре он сообщил, что у него отсутствуют признаки и симптомы рака. «И вот — чудо, пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге. <...> И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне», — писал он, добавляя, что донор работает и «убивает все патогены».

Тиньков также зарегистрировал фонд, который будет заниматься решением проблем рака крови и развития института донорства в России. Для него он пожертвовал часть своего состояния.

Параллельно с лечением Тиньков участвует в судебном процессе против него, который начали власти США. Американская налоговая служба считает, что бизнесмен скрывал данные о своих активах и подал недостоверную налоговую декларацию, когда решил отказаться от гражданства США. Вашингтон добивается экстрадиции Тинькова из Великобритании.

Последнее судебное заседание по этому вопросу прошло в Лондоне 15 марта. Тогда рассмотрение дела было перенесено на 19–20 июля после ходатайства адвоката Тинькова Алекса Бейлина. Он попросил об этом в связи с состоянием здоровья своего подзащитного.

Автор
Мария Лисицына
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