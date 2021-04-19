Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 76,25 (+0,7) Инвестиции, 13:27
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 91,48 (+1,02) Инвестиции, 13:27
Эксперты оценили идею передать МВД контроль над дорожными знаками Общество, 22:33 Путин потребовал от правительства рачительного подхода к финансам Экономика, 22:31 В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ Общество, 22:27 Суд признал незаконным отказ завести дело после смерти Тесака в СИЗО Общество, 22:09 Соперники «Ливерпуля» вышли на разминку в футболках в поддержку УЕФА Спорт, 22:08 Гранды европейского футбола создали Суперлигу. Главное Спорт, 22:02 Борисов объяснил планы новой станции риском катастрофы на МКС Технологии и медиа, 21:59 Шесть шагов, которые изменили российский закон об эндаументах РБК и Фонд Потанина, 21:59 Панарина признали второй звездой недели в НХЛ Спорт, 21:46 ЕСПЧ рассмотрит дело Навального в приоритетном порядке Политика, 21:34 США дали срок свернуть дела с белорусскими предприятиями под санкциями Экономика, 21:25 Черный цвет в технологиях, моде и искусстве. Подкаст РБК и ASUS, 21:20 Росавиация назвала число вывезенных из Турции и Танзании россиян Общество, 21:08 Сорокин допустил перенос дополнительных матчей Евро-2020 в Россию Спорт, 20:55
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,3 +0,63% EUR/RUB ₽91,84 +1,08% EUR/USD $1,2 +0,46%
Экономика ,  
0 

Путин потребовал от правительства рачительного подхода к финансам

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Новые меры госпомощи, которые подготавливают к посланию президента Федеральному собранию, должны быть максимально эффективны, чтобы ни один рубль не пропал зря. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством правительства и администрации президента по подготовке его обращения к парламенту. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Нужно, чтобы и результат был максимальным <...>, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошел на пользу для развития экономики и каждого конкретного человека», — сказал российский лидер.

Кремль раскрыл, кого позвали на послание Путина парламенту
Политика
Владимир Путин (на экране) во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ

Путин пожелал правительству достичь нужного результата с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий и адресной помощи гражданам.

Путин огласит послание Федеральному собранию очно в центральном выставочном зале «Манеж» 21 апреля. Это ежегодная процедура, закрепленная в ст. 84 Конституции. В обращении глава государства должен отчитаться о положении дел в стране и основных направлениях политики.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала предстоящее обращение главы государства посланием «нового времени». Кремль уточнял, что Путин будет говорить «о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны», а также о предстоящих осенних выборах в Государственную думу.

Читайте на РБК Pro
Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Как «дезертиры» из Кремниевой долины меняют жизнь Техаса — Bloomberg «Маленькая компания из нищей, убитой России»: Касперский — о начале пути
Владимир Путин послание президента Федеральному собранию
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,3 +0,63% EUR/RUB ₽91,84 +1,08% EUR/USD $1,2 +0,46%
Материалы по теме
Кремль раскрыл, кого позвали на послание Путина парламенту
Политика
В Совфеде назвали место и время оглашения послания Путина
Политика
Кремль ответил на сообщения о подготовке к посланию Путина в бункере
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter