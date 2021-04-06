Матвиенко назвала предстоящее послание Путина обращением «нового времени»

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию станет обращением «нового времени». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — сказала Матвиенко.

По ее словам, к реализации некоторых поручений нужно будет приступить быстро, также они потребуют корректировки планов работы законодателей. Поэтому на следующий день, 22 апреля, решено собрать Совет Федерации, а 23 апреля — провести пленарное заседание, добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Место проведения мероприятия еще не определено.