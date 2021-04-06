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Матвиенко назвала предстоящее послание Путина обращением «нового времени»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию станет обращением «нового времени». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — сказала Матвиенко.

По ее словам, к реализации некоторых поручений нужно будет приступить быстро, также они потребуют корректировки планов работы законодателей. Поэтому на следующий день, 22 апреля, решено собрать Совет Федерации, а 23 апреля — провести пленарное заседание, добавила она.

Песков сообщил формат послания Путина Федеральному собранию
Политика
<p>Дмитрий Песков</p>

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Место проведения мероприятия еще не определено.

В феврале Песков сообщал, что глава государства в послании планирует говорить о задачах по социально-экономическому, технологическому и иному развитию страны, а также о предстоящих осенних выборах в Государственную думу. Обращение президента к двум палатам парламента предусмотрено ст. 84 Конституции. В ходе своего выступления глава государства отчитывается об основных направлениях политики и положении дел в стране. На мероприятии, как правило, помимо депутатов Думы и сенаторов, присутствуют правительственные чиновники, главы субъектов и общественные деятели.

Владимир Путин Федеральное собрание Валентина Матвиенко послание Федеральному собранию
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