Матвиенко назвала предстоящее послание Путина обращением «нового времени»
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию станет обращением «нового времени». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
«Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — сказала Матвиенко.
По ее словам, к реализации некоторых поручений нужно будет приступить быстро, также они потребуют корректировки планов работы законодателей. Поэтому на следующий день, 22 апреля, решено собрать Совет Федерации, а 23 апреля — провести пленарное заседание, добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Место проведения мероприятия еще не определено.