Росавиация назвала число вывезенных из Турции и Танзании россиян

Росавиация организовала возвращение домой вывозными рейсами примерно для 41,1 тыс. россиян, отдыхающих в Турции и Танзании, говорится в поступившем в РБК сообщении агентства.

Из Турции в Россию за период с 15 по 18 апреля выполнено 179 вывозных рейсов российских и турецких авиакомпаний. Они привезли примерно 39,4 тыс. человек. В Танзанию совершено шесть вывозных рейсов российских авиаперевозчиков, они забрали в Россию более 1,7 тыс. человек.

Ростуризм ранее сообщил, что в Турции от туроператов отдыхают около 50 тыс. россиян, в Танзании — порядка 4 тыс. Общее число самостоятельных путешественников в этих странах оценивается примерно в 50 тыс.