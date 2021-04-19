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Росавиация назвала число вывезенных из Турции и Танзании россиян

Росавиация организовала возвращение домой вывозными рейсами примерно для 41,1 тыс. россиян, отдыхающих в Турции и Танзании, говорится в поступившем в РБК сообщении агентства.

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Общество
Фото:Кемаль Аслан / РИА Новости

Из Турции в Россию за период с 15 по 18 апреля выполнено 179 вывозных рейсов российских и турецких авиакомпаний. Они привезли примерно 39,4 тыс. человек. В Танзанию совершено шесть вывозных рейсов российских авиаперевозчиков, они забрали в Россию более 1,7 тыс. человек.

Прибывших из Турции и Танзании предложили повторно тестировать на COVID
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Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Ростуризм ранее сообщил, что в Турции от туроператов отдыхают около 50 тыс. россиян, в Танзании — порядка 4 тыс. Общее число самостоятельных путешественников в этих странах оценивается примерно в 50 тыс.

С 15 апреля авиасообщение между Россией и Танзанией прекращено из-за угрозы коронавируса, воздушное сообщение с Турцией по тем же причинам ограниченно. Пока меры установлены до 1 июня. Запреты не распространяются на вывозные рейсы.

Турция, Танзания и Великобритания были первыми странами, с которыми Россия возобновила авиасообщение летом 2020 года.

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Источник: JHU
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Росавиация Танзания туристы Турция
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