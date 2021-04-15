В Ростуризме назвали число отдыхающих в Турции и Танзании россиян

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

В Турции по линии туроператоров отдыхают около 50 тыс. россиян, в Танзании — порядка 4 тыс., рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщается на сайте ведомства.

«Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха», — сказала она.

В Турции и Танзании также находятся самостоятельные туристы, ряд граждан отправились через Турцию в третьи страны. Ростуризм оценивает число самостоятельно путешествующих россиян приблизительно в 50 тыс.

12 апреля Россия решила приостановить полеты в Турцию и Танзанию из-за эпидемической ситуации в этих странах. С 15 апреля авиасообщение между Россией и Танзанией было прекращено, воздушное сообщение с Турцией ограниченно. Перелеты между двумя странами будут осуществляться лишь дважды в неделю. Эта мера будет действовать до 1 июня. Она не касается вывозных рейсов.