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В Ростуризме назвали число отдыхающих в Турции и Танзании россиян

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости
Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

В Турции по линии туроператоров отдыхают около 50 тыс. россиян, в Танзании — порядка 4 тыс., рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщается на сайте ведомства.

«Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха», — сказала она.

В Турции и Танзании также находятся самостоятельные туристы, ряд граждан отправились через Турцию в третьи страны. Ростуризм оценивает число самостоятельно путешествующих россиян приблизительно в 50 тыс.

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Фото:Hollie Adams / Getty Images

12 апреля Россия решила приостановить полеты в Турцию и Танзанию из-за эпидемической ситуации в этих странах. С 15 апреля авиасообщение между Россией и Танзанией было прекращено, воздушное сообщение с Турцией ограниченно. Перелеты между двумя странами будут осуществляться лишь дважды в неделю. Эта мера будет действовать до 1 июня. Она не касается вывозных рейсов.

Отдохнуть в Турции в это время планировали более полумиллиона россиян.

15 апреля премьер-министр Михаил Мишустин утвердил ряд мер поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. В частности, правительство отсрочило уплату ежегодных взносов в резервный фонд объединения «Турпомощь» на 2021 год.

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Источник: JHU
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