В Ростуризме назвали число отдыхающих в Турции и Танзании россиян
В Турции по линии туроператоров отдыхают около 50 тыс. россиян, в Танзании — порядка 4 тыс., рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщается на сайте ведомства.
«Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха», — сказала она.
В Турции и Танзании также находятся самостоятельные туристы, ряд граждан отправились через Турцию в третьи страны. Ростуризм оценивает число самостоятельно путешествующих россиян приблизительно в 50 тыс.
12 апреля Россия решила приостановить полеты в Турцию и Танзанию из-за эпидемической ситуации в этих странах. С 15 апреля авиасообщение между Россией и Танзанией было прекращено, воздушное сообщение с Турцией ограниченно. Перелеты между двумя странами будут осуществляться лишь дважды в неделю. Эта мера будет действовать до 1 июня. Она не касается вывозных рейсов.