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Пандемия коронавируса ,  
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Прибывших из Турции и Танзании предложили повторно тестировать на COVID

Роспотребнадзор предлагает обязать проходить дополнительное тестирование на COVID-19 россиян, которые прилетели из Турции и Танзании. Проект соответствующего постановления регулятор разместил на портале нормативно-правовых актов.

«Гражданам Российской Федерации, прибывающим до 1 мая 2021 года из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации <...> пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в тексте проекта постановления.

Исключение ведомство предлагает сделать для членов экипажей самолетов, которые осуществляют рейсы в Турцию и Танзанию.

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Бизнес
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Согласно проекту постановления, результаты повторного тестирования надо будет загружать на портал «Госуслуг». В аэропортах должны будут проводить выборочное тестирование прибывших граждан.

Российские власти приостановили полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля. Причиной стало ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в этих странах. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в обе страны.

По данным Ростуризма, в Турции сейчас отдыхают примерно 50 тыс. граждан России, в Танзании — около 4 тыс. В ведомстве уточнили, что все туристы после окончания отдыха планово возвращаются домой. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, власти вывезут всех россиян, которые сейчас отдыхают в этих двух странах.

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По данным турецкого Минздрава, за последние сутки в стране выявлено 61,4 тыс. случаев заражения коронавирусом и 297 летальных исходов. Выздоровели 54 894 человека. Общее число заболевших COVID-19 за весь период пандемии составило примерно 4 млн человек. За это время умер 35 031 человек, выздоровели — 3,5 млн.

В Танзании публиковать данные о заболеваемости коронавирусом перестали еще в апреле 2020 года.

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Источник: JHU
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