Прибывших из Турции и Танзании предложили повторно тестировать на COVID

Роспотребнадзор предлагает обязать проходить дополнительное тестирование на COVID-19 россиян, которые прилетели из Турции и Танзании. Проект соответствующего постановления регулятор разместил на портале нормативно-правовых актов.

«Гражданам Российской Федерации, прибывающим до 1 мая 2021 года из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации <...> пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в тексте проекта постановления.

Исключение ведомство предлагает сделать для членов экипажей самолетов, которые осуществляют рейсы в Турцию и Танзанию.

Согласно проекту постановления, результаты повторного тестирования надо будет загружать на портал «Госуслуг». В аэропортах должны будут проводить выборочное тестирование прибывших граждан.