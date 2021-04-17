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В Ростуризме изучат предложение вывозить россиян из Турции за ₽10 тыс.

Фото: Кемаль Аслан / РИА Новости
Фото: Кемаль Аслан / РИА Новости

Предложение общественного совета о вывозе россиян из Турции за 10 тыс. руб. будет внимательно изучено в Ростуризме, сообщили РБК в пресс-службе организации.

«По 10 тыс. руб. с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат», — сказал председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко, объясняя свое предложение.

По его словам, это «идеальное решение», поскольку цены на рейсы из Турции в Россию сильно выросли и при этом неизвестно, компенсируют ли туристам расходы на новые билеты. Он считает что власти должны обеспечить вывозные рейсы с «адекватной и фиксированной» ценой, а также с возможностью купить билеты на портале госуслуг.

В совете при Ростуризме предложили вывозить россиян из Турции за ₽10 тыс.
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

12 апреля власти России приостановили авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения продлятся с 15 апреля по 1 июня 2021 года. Такое решение власти объяснили резким ростом числа заразившихся коронавирусом и широким распространением мутировавших штаммов в этих странах.

Как сообщала АТОР, всего на эти даты забронировали туры в Турцию 533 200 туристов, из них более 40% — семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров превысила 30 млрд руб. На 15 апреля в Турции по линии туроператоров отдыхали около 50 тыс. россиян, уточняла глава Ростуризма Зарина Догузова. Еще столько же, по оценке ведомства, отдыхают там самостоятельно.

15 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о компенсаций для граждан, которые купили тур, но не смогли поехать на отдых. «Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 года включительно», — говорилось в документе.

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