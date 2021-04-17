В Ростуризме изучат предложение вывозить россиян из Турции за ₽10 тыс.

Фото: Кемаль Аслан / РИА Новости

Предложение общественного совета о вывозе россиян из Турции за 10 тыс. руб. будет внимательно изучено в Ростуризме, сообщили РБК в пресс-службе организации.

«По 10 тыс. руб. с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат», — сказал председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко, объясняя свое предложение.

По его словам, это «идеальное решение», поскольку цены на рейсы из Турции в Россию сильно выросли и при этом неизвестно, компенсируют ли туристам расходы на новые билеты. Он считает что власти должны обеспечить вывозные рейсы с «адекватной и фиксированной» ценой, а также с возможностью купить билеты на портале госуслуг.

12 апреля власти России приостановили авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения продлятся с 15 апреля по 1 июня 2021 года. Такое решение власти объяснили резким ростом числа заразившихся коронавирусом и широким распространением мутировавших штаммов в этих странах.