ЕС пока исключил новые санкции против России и высылку дипломатов

Фото: МИД РФ / ТАСС

В Евросоюзе на данный момент не обсуждают введение новых санкций против России, а страны — участницы объединения не будут высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондент РБК.

«Не было запросов на масштабную скоординированную высылку российских дипломатов из государств — участниц ЕС. Также не идет речь о новых санкциях. Ситуация может поменяться, но пока этого нет», — сказал он.

17 апреля чешские власти заявили о высылке 18 российских дипломатов. Власти пояснили, что сотрудников российского посольства идентифицировали как работников ГРУ (ныне ГУ Генштаба) и Службы внешней разведки. В Праге утверждают, что сотрудники ГРУ могут быть причастны к организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году, где в результате происшествия погибли два человека. В МИД России позже уточнили, что из Чехии уедут 62 россиянина, поскольку с дипломатами будут высланы и члены их семей.

В ответ на действия чешских властей российский МИД объявил о высылке 20 чешских дипломатов. После этой меры в посольстве страны в России останутся работать всего пять дипработников. Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек позже сообщил, что такой ответ России является более сильным, чем ожидали в Праге. Он добавил, что на данный момент работа посольства в России парализована.