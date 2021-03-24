Глава дипломатии ЕС назвал Россию «опасным соседом»

Жозеп Боррель (Фото: Olivier Hoslet / AP)

Россия является «опасным соседом» Евросоюза, однако Брюссель должен обсуждать с Москвой некоторые вопросы, в которых у сторон есть общие интересы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием Совета НАТО на уровне глав МИД.

«Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие, как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата», — сказал он. Боррель добавил, что вместе с тем необходимо сдерживать Россию и противодействовать ей.

По мнению Борреля, Москва отдаляется от европейских государств и все больше превращается в авторитарное государство. «Дело Навального, кибератаки, дезинформация, — ЕС должен реагировать на это», — отметил он.

Материал дополняется