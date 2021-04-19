МИД России заявил о необходимости отъезда из Чехии для 62 россиян

Фото: Michaela Rihova / CTK Photo / Global Look Press

Решение Праги выслать 18 российских дипломатов коснется в общей сложности 62 человек с учетом членов их семей, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Видео доступно на YouTube телеканала.

«Это действительно беспрецедентная история. Они объявили о высылке 18 российских дипломатов. Но ведь речь идет о том, что Чехию должны покинуть не 18 россиян — 62, потому что это члены семей. Из этих шестидесяти двух двадцать восемь — это дети», — сказала она.

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