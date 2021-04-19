Кремль счел провокационным решение о высылке дипломатов из Чехии

Посольство России в Чехии (Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images)

В Кремле считают высылку российских дипломатов из Чехии провокационными и недружественными действиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Журналист уточнил у представителя Кремля, как президент Владимир Путин отреагировал на события в Чехии и на выводы чешских властей о причастности России к взрывам в моравской Врбетице в 2014 году.

«Мы категорически не согласны с такими выводами. Считаем их провокационными и недружественными», — сказал Песков.

17 апреля чешские власти объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых идентифицировали как сотрудников ГРУ (ныне ГУ Генштаба) и Службы внешней разведки. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников ГРУ в причастности к взрывам на складах боеприпасов в моравской деревне Врбетице в 2014 году. Кроме того, чешские власти исключат российскую госкорпорацию «Роскосмос» из участия в тендере на строительство нового энергоблока атомной станции «Дукованы».