Путин проведет совещание по выполнению послания к Федеральному собранию

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по выполнению президентского послания Федеральному собранию 2020 года. Об этом сообщил телеканал «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Во время послания 2020 года президент объявил о поправках в Конституцию. Они гарантируют МРОТ выше не ниже прожиточного минимума, обнуляют предыдущие президентские сроки и устанавливают лимит на число новых, устанавливают неприкосновенность бывших президентов, вводят категорию пожизненных сенаторов, среди прочего.

Голосование по ним проходило в течение трех дней и завершилось 1 июля, у жителей Москвы и Нижнего Новгорода была возможность проголосовать дистанционно в течение недели. За изменения, по данным ЦИК, проголосовали более 70%.

На следующей неделе Путин также примет премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили в передаче на «России 1».