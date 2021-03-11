Путин заявил о подготовке послания Федеральному собранию

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин готовится выступить с ежегодном посланием Федеральному собранию. Об этом сам президент сообщил во время совещания о мерах по повышению инвестиционной активности, передает ТАСС.

«Мы с коллегами в администрации [президента] и в правительстве начали работу по подготовке послания», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что для подготовки послания ему важно услышать мнение руководства ведущих российских компаний и предпринимательских объединений.

Обращение президента к обеим палатам парламента (к Федеральному собранию) предусмотрено ст. 84 Конституции. В своем обращении глава государства отчитывается о положении дел в стране, основных направлениях политики.