Попова назвала число случаев штаммов из Британии и ЮАР в России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России выявили 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 — южноафриканским. Об этом в ходе общего собрания отделения медицинских наук РАН заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Трансляция велась на YouTube.

«Мы выделили 192 образца британского штамма, 21 — южноафриканского и пока больше не обнаружили мутаций, уже описанных другими коллегами», — сказала Попова.

Попова добавила, что в России есть мутации, которые не свойственны ни одному из описанных за рубежом штаммов. В частности, сибирский и северо-западный варианты, исследованием которых занимается Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

Британский и южноафриканский штаммы коронавируса обнаружили в конце декабря прошлого года. Оба варианта COVID-19 более заразны.