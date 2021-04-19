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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала число случаев штаммов из Британии и ЮАР в России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России выявили 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 — южноафриканским. Об этом в ходе общего собрания отделения медицинских наук РАН заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Трансляция велась на YouTube.

«Мы выделили 192 образца британского штамма, 21 — южноафриканского и пока больше не обнаружили мутаций, уже описанных другими коллегами», — сказала Попова.

Попова добавила, что в России есть мутации, которые не свойственны ни одному из описанных за рубежом штаммов. В частности, сибирский и северо-западный варианты, исследованием которых занимается Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Британский и южноафриканский штаммы коронавируса обнаружили в конце декабря прошлого года. Оба варианта COVID-19 более заразны.

В России первый случай заражения британским штаммом зарегистрировали в конце 2020 года. О регистрации в стране варианта из ЮАР Роспотребнадзор сообщил в середине марта. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 14 апреля британский штамм коронавируса выявили в 132 странах, южноафриканский — в 82.

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По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 8589 новых случаев заражения коронавирусом. 6818 человек выздоровели, 346 — умерли. Общее число заболевших в стране за весь период пандемии превысило 4,71 млн. По данным оперштаба, за это время более 4,3 млн человек выздоровели и более 105,9 тыс. умерли.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

новый штамм коронавируса Роспотребнадзор Анна Попова
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