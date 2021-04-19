Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Россия занимает 87 позицию среди стран мира по показателям среднесуточной заболеваемости коронавирусом, ситуация с заболеванием стабилизируется. Об этом глава заявила Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Среднесуточная заболеваемость, вы видите, что на сегодняшний день для России это 87 позиция. Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется», — отметила она.

По ее словам, по тестированию населения Россия в течение последних двух недель опустилась с третьей позиции в мире на пятую. Это связано с тем, что в Италии и Франции из-за сложной эпидемиологической ситуации увеличили количество тестов, отметила Попова.

За последние сутки в России обнаружили 8589 новых зараженных COVID-19, больше всего случаев обнаружили в Москве — 2279. Число случаев коронавируса, выявленных за весь период эпидемии, превысило 4,7 млн.