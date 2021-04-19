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Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Россия занимает 87 позицию среди стран мира по показателям среднесуточной заболеваемости коронавирусом, ситуация с заболеванием стабилизируется. Об этом глава заявила Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Среднесуточная заболеваемость, вы видите, что на сегодняшний день для России это 87 позиция. Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется», — отметила она.

В России второй день подряд выявили меньше 9 тыс. больных COVID-19
Общество
Фото:Игорь Маслов / РИА Новости

По ее словам, по тестированию населения Россия в течение последних двух недель опустилась с третьей позиции в мире на пятую. Это связано с тем, что в Италии и Франции из-за сложной эпидемиологической ситуации увеличили количество тестов, отметила Попова.

За последние сутки в России обнаружили 8589 новых зараженных COVID-19, больше всего случаев обнаружили в Москве — 2279. Число случаев коронавируса, выявленных за весь период эпидемии, превысило 4,7 млн.

Умерли за сутки 346 пациентов с COVID-19. По данным оперштаба, число скончавшихся от заболевания в России за весь период достигло 105 928. При этом данные Росстата отличаются от показателей штаба: статистическое ведомство с прошлого апреля по январь 2021 года насчитало свыше 200 тыс. летальных исходов с COVID-19. Разница связана с методологией подсчета.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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