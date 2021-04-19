Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 75,55 (-1,43) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 90,46 (-1,77) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Что вы знаете о запасных частях автомобиля. Тест РБК и Mercedes-Benz, 09:03 Ответ Москвы Праге, пандемийные запасы нефти истощились. Главное за ночь Общество, 08:57 Как защитить компанию от одного из самых опасных вирусов в интернете Pro, 08:54 ВЭБ запланирует вложить в промышленность до ₽4 трлн до 2024 года Бизнес, 08:50 Вильфанд предупредил о рисках пожаров в нескольких регионах России Общество, 08:45 Как иммунитет работает против вирусов РБК и Деринат, 08:34 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 апреля Общество, 08:33 Вас проверяет таможня. О каких правах нельзя забывать ни в коем случае Pro, 08:24 Пять человек пострадали при стрельбе в Луизиане Общество, 08:15 СМИ узнали о планах Лондона ввести закон для защиты от «враждебных стран» Политика, 08:08 Вести бизнес в России: взгляд предпринимателей РБК и Альфа-Банк, 08:05 В России зарегистрировали экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID Общество, 08:00 Объяснение на 100 рублей: что такое «доходы» и «расходы» Pro, 07:48 Эксперты назвали регионы России с самым высоким уровнем жизни Общество, 07:45
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Общество ,  
0 

Вильфанд предупредил о рисках пожаров в нескольких регионах России

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В ряде регионов России уже наблюдается высокая пожароопасность. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Казалось бы, только апрель, а на западном побережье Каспийского моря (восток Волгоградской области, Калмыкия, Астраханская область), а также на востоке Ставрополья, на севере Дагестана — там высокая пожарная опасность», — сказал Вильфанд.

Вильфанд сообщил о невозможности назвать сроки наступления летней погоды
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Риски пожаров есть на юге Бурятии и Забайкальского края, а также на юго-западе Приморья, добавил синоптик. По его словам, в этих районах объявлен четвертый уровень пожарной опасности. Такую ситуацию он назвал нехарактерной для середины апреля.

Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха в Волгоградской и Астраханской области сейчас составляет +11 и выше, градусов, в Калмыкии, на востоке Ставропольского края и на севере Дагестана она превышает +10 градусов. В Бурятии столбики термометрах показывают +4, в Забайкальском крае — чуть выше +2, в Приморском крае — выше +13.

14 апреля погодный рекорд был поставлен в Москве. Температура в столице составила +21,5 — на две десятые выше значения 1962 года.

В середине марта эксперты Института физики атмосферы им. А.М.Обухова и Института географии РАН рассказали РБК, что глобальное потепление, вызванное чрезмерными выбросами парниковых газов, приводит к росту средней температуры, а также увеличивает число опасных природных явлений. Вильфанд глобальное потепление назвал неизбежным и призвал не бояться его. По его словам, радикальных перемен до конца тысячелетия не ожидается.

Читайте на РБК Pro
Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Как «дезертиры» из Кремниевой долины меняют жизнь Техаса — Bloomberg «Маленькая компания из нищей, убитой России»: Касперский — о начале пути

погода пожароопасность Роман Вильфанд Гидрометцентр
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Материалы по теме
Метеорологи сообщили о приходе в центральную Россию осенней погоды
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали «скучную» погоду в Центральной России
Общество
Синоптики пообещали жителям Петербурга «близкую к рекордам тепла» погоду
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter