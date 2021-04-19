Вильфанд предупредил о рисках пожаров в нескольких регионах России

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В ряде регионов России уже наблюдается высокая пожароопасность. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Казалось бы, только апрель, а на западном побережье Каспийского моря (восток Волгоградской области, Калмыкия, Астраханская область), а также на востоке Ставрополья, на севере Дагестана — там высокая пожарная опасность», — сказал Вильфанд.

Риски пожаров есть на юге Бурятии и Забайкальского края, а также на юго-западе Приморья, добавил синоптик. По его словам, в этих районах объявлен четвертый уровень пожарной опасности. Такую ситуацию он назвал нехарактерной для середины апреля.

Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха в Волгоградской и Астраханской области сейчас составляет +11 и выше, градусов, в Калмыкии, на востоке Ставропольского края и на севере Дагестана она превышает +10 градусов. В Бурятии столбики термометрах показывают +4, в Забайкальском крае — чуть выше +2, в Приморском крае — выше +13.