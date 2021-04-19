Вильфанд сообщил о невозможности назвать сроки наступления летней погоды

Лето на большей части России, по предварительным прогнозам, ожидается теплым. Однако говорить о том, будет оно ранним или поздним, пока невозможно. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В каждой широтной зоне, даже в регионе есть свои нормы, свои представления о лете, поэтому климатического определения лета нет», — сказал Вильфанд.

Он объяснил, что существует понятие «естественный синоптический сезон», однако это не тот критерий, «когда можно говорить, что, например, какая-то определенная температура означает, что лето началось», добавил синоптик.

По его словам, в агрометеорологии о наступлении лета говорят, когда температура воздуха составляет 10 градусов и больше. Такая температура называется активной, потому что начинается вегетация сельхозкультур. При этом метеоролог уточнил, что дату наступление лета с точки зрения агрометеорологии заблаговременно назвать также невозможно. «Определяется по факту», — отметил он.