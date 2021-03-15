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Эксперты оценили влияние глобального потепления на климат в Москве

Изменения погоды отчетливо заметны на протяжении последних 30 лет, это влияет, в том числе, на климат Московского региона, сказал РБК замдиректора института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов.

«Зимы стали заметно мягче, где-то от 3 до 4 градусов выросли температуры в зимние месяцы. То есть, температуры растут и зимой, и летом. Летом меньше, где-то на 2 градуса примерно выросли в летние месяцы, но это тоже много», — сообщил он.

Семенов добавил, что участились «волны жары», и, в целом, климат в Москве становится жаркий, с ливневыми осадками, периодами ливней и жаркой погоды. В ближайшие десятилетия эти тенденции сохранятся.

Глобальное потепление приводит не столько к росту средней температуры, сколько к увеличению числа и силы опасных природных явлений и неустойчивом, «нервном» климате, сообщил РБК директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин.

По его словам, сейчас глобальное потепление составляет 0,2 градуса за 10 лет, а в России это примерно в два раза быстрее: за 10 лет потепление в Москве, в средней и северной части России ожидается на чуть меньше, чем полградуса.

«С очень высокой вероятностью нас ждет потепление, только если не будет череды каких-то сильных извержений вулканов или что-то такого. То есть с вероятностью близкой к 100% продолжится тренд повышения температуры, вызванный усилением человеком парникового эффекта», — сказал он.

Вильфанд заявил о неизбежности глобального потепления
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Фото:Lucas Jackson / Reuters

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По словам климатолога, при этом потепление не отменяет возможности морозов. «Мы гораздо больше переживаем, и ущерб наносят эти скачки температуры, а скачки температуры могут достигать 20 градусов», — спрогнозировал эксперт.

Кокорин добавил, что изменение климата влияет на осадки. «Режим выпадения осадков тоже изменился, и он будет таким и дальше, скажем, ненамного больше осадков в сумме, но они выпадают более неравномерно. То есть грубо говоря, не три слабых снегопада, а один сильный», — пояснил он.

Синоптик спрогнозировал теплую погоду в Москве и на Дальнем Востоке
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов заявил «Москве 24», что в ближайшие 10-20 лет наступит глобальное потепление, и москвичи должны быть готовы к резкому изменению погоды. «Москва — дополнительный остров тепла, ведь столица сама себя отапливает», — отметил он. По мнению Карнаухова, жителям столицы стоит подумать об изменении гардероба — одежда должна стать более универсальной, подходить для разных погодных условий.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что глобальное потепление неизбежно, но бояться нечего. По его словам, скорее всего, климат до конца тысячелетия не изменится настолько, что зима в Северном полушарии уменьшится до двух месяцев.

погода глобальное потепление эксперты новости
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