Эксперты оценили влияние глобального потепления на климат в Москве

Изменения погоды отчетливо заметны на протяжении последних 30 лет, это влияет, в том числе, на климат Московского региона, сказал РБК замдиректора института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов.

«Зимы стали заметно мягче, где-то от 3 до 4 градусов выросли температуры в зимние месяцы. То есть, температуры растут и зимой, и летом. Летом меньше, где-то на 2 градуса примерно выросли в летние месяцы, но это тоже много», — сообщил он.

Семенов добавил, что участились «волны жары», и, в целом, климат в Москве становится жаркий, с ливневыми осадками, периодами ливней и жаркой погоды. В ближайшие десятилетия эти тенденции сохранятся.

Глобальное потепление приводит не столько к росту средней температуры, сколько к увеличению числа и силы опасных природных явлений и неустойчивом, «нервном» климате, сообщил РБК директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин.

По его словам, сейчас глобальное потепление составляет 0,2 градуса за 10 лет, а в России это примерно в два раза быстрее: за 10 лет потепление в Москве, в средней и северной части России ожидается на чуть меньше, чем полградуса.