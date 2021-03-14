Вильфанд заявил о неизбежности глобального потепления

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Даже если человечество избавится от парниковых газов и будет соблюдать рекомендованные ограничения, глобальное потепление все равно наступит. Об этом «Российской газете» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Но если даже предположить, что больше не будет парниковых газов, предприятия изобретут средства защиты, специальные фильтры, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет. То есть потепление неизбежно», — пояснил он.

Синоптик призвал не бояться этого. По его словам, скорее всего, климат до конца тысячелетия не изменится настолько, что зима в Северном полушарии уменьшится до двух месяцев.

Ранее научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Игорь Мохов сообщил РБК, что 2021 год может быть холоднее, чем предыдущий. Однако это говорит не об отсутствии глобального потепления, а об аномалии на фоне «общевековой традиции», пояснил он.