Мурашко сообщил об этапе переговоров с ВОЗ по одобрению «Спутника V»

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Россия ведет переговоры со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о завершении процедуры внесения вакцины от коронавируса «Спутник V» в список препаратов для использования в чрезвычайных случаях, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает «РИА Новости».

«Мы также ведем переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения», — сказал Мурашко на специальном заседании экономического и cоциального совета ООН «Вакцина для всех».

О регистрации вакцины «Спутник V», созданной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Россия заявила в августе прошлого года. На данный момент препарат одобрен в 60 странах.

В конце марта директор регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил надежду, что в ближайшем будущем Европа, которая столкнулась с нехваткой вакцин против коронавируса, начнет применять российский препарат. Представитель ВОЗ отметил, что не понимает «это колебание, иногда международное, а порой и скептицизм» в отношении желания России зарегистрировать «Спутник V» в ЕС. В ЕК ранее заявляли, что европейские страны не нуждаются в «Спутнике V».