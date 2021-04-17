В Гидрометцентре спрогнозировали «неоднородное» лето в Москве

Москвичам не следует ожидать от предстоящего лета однородной погоды, будут и вспышки тепла, и дождливые периоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд телеканалу «Москва 24».

«Не стоит рассчитывать, что как начнется теплая погода, так она до конца и пойдет», — сказал он.

При этом, по словам Вильфанда, лето не будет засушливым, но и переизбытка осадков не стоит ждать. Периоды тепла и засушливой погоды будут сменяться холодными дождливыми днями, пояснил он.

Синоптик добавил, что количество осадков предстоящим летом будет держаться в пределах нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что вероятность долгосрочных прогнозов составляет только 65–70%, а летние осадки являются зачастую «резкими и взрывными», и их, в отличие от зимнего периода, сложнее прогнозировать.