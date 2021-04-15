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В европейской России сохранится аномальное тепло

С пятницы в центральной части европейской России начнет холодать, однако температура воздуха останется аномально теплой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Температура в центре Европейской части понизится, но все равно аномалия будет...», — отметил он.

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Фото:АГН «Москва»

Синоптик уточнил, что в пятницу и субботу температура воздуха составит 15-16 градусов выше нуля, ожидается небольшой дождь. В ночь на субботу воздух похолодает до 5-7 градусов. В воскресенье будет на 7-8 градусов холоднее, чем сейчас. Начиная с воскресенья, воздух днем будет прогреваться до 10-15 градусов.

Ранее Вильфанд пояснял, что аномальное потепление в центре европейской России объясняется влиянием мощных антициклонов и потоками теплого воздуха с юга. «Антициклон и сошел снег, поэтому подстилающая поверхность сразу отдает тепло в воздух», — добавил эксперт. По его словам, отклонение от нормы, которое наблюдается в этом году, редко даже для апреля.

Гидрометцентр потепление погода
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