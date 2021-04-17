В Гидрометцентре спрогнозировали «скучную» погоду в Центральной России

Затяжные дожди и облачная погода придут со вторника в регионы Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода станет дождливая, причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные. Погода станет скучной», — сказал Вильфанд.

По его словам, циклон затронет Москву и весь Центральный федеральный округ. Синоптик также отметил, что температура в регионе будет держаться около климатической нормы.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в ночь на 20 апреля в Москве и Подмосковье возможны заморозки. По ее словам, в столичный регион придет скандинавский циклон, который вытеснит теплые антициклоны. Температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса.



Также синоптик отметила, что в ночь на 21 апреля температура воздуха может составить от нуля до плюс 5 градусов. В это время возможны осадки в виде дождя со снегом.