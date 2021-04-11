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В Гидрометцентре объяснили аномальное тепло в центре Европейской России

В ближайшие пять дней температура в центре европейской части России будет существенно выше нормы. Это объясняется влиянием мощных антициклонов, быстрым сходом снега, а также потоками теплого воздуха с юга, рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По прогнозу Гидрометцентра, аномально теплая погода придет в центр европейской части России в воскресенье. В этот день температура будет выше нормы лишь на 2-3 градуса, однако затем воздух начнет все больше прогреваться, и к четвергу она превысит средние многолетние значения уже на восемь градусов.

«Это уже действительно весна, которую называют «весна-красна». Температура будет существенно превышать многолетние значения. Антициклон и сошел снег, поэтому подстилающая поверхность сразу отдает тепло в воздух», — объяснил Вильфанд.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Синоптик отметил, что апрель — это самый динамичный месяц в году. Обычно в этом месяце температура увеличивается почти на десять градусов. При этом отклонение от нормы, которое наблюдается в этом году, редко даже для апреля. «Начало второй декады апреля в этом году очень необычно», — сказал он.

Вильфанд добавил, что во второй части следующей недели температура в центре европейской части России понизится. Также начиная с четверга ожидается более облачная погода и дожди.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что в эти выходные в Москве наступит «супервесна», когда в городе будет много солнца, а температура поднимется до плюс 16 градусов при отсутствии осадков. По его словам, на следующей неделе усилится юго-восточная тяга ветров, которая принесет сухой и теплый воздух из пустынь Средней Азии. В столице будет 15–20 градусов тепла, что соответствует показателям мая.

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Гидрометцентр снегопад Роман Вильфанд аномально теплая погода погода
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