Бастрыкин наградил медиков из Благовещенска за операцию при пожаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении врачей кардиоцентра в Благовещенске, которые проводили операцию пациенту во время пожара в больнице. Об этом сообщается на сайте СК.

«Александр Бастрыкин сегодня подписал приказ о поощрении медалью СК России «Доблесть и отвага» врачей кардиохирургического центра Амурской медицинской академии, где на днях произошел сильный пожар», — говорится в сообщении.

В СК указали, что медики несмотря на пожар «не бросили пациента и продолжили проводить сложную операцию».

Пожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске произошел 2 апреля. В главном управлении МЧС по региону сообщали, площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м., из здания эвакуировали 120 человек. При этом в больнице оставались семь медработников и один пациент, которому проводили операцию. Врачи успешно прооперировали пациента, после чего его транспортировали в амурскую областную клиническую больницу.