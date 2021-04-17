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Бастрыкин наградил медиков из Благовещенска за операцию при пожаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении врачей кардиоцентра в Благовещенске, которые проводили операцию пациенту во время пожара в больнице. Об этом сообщается на сайте СК.

«Александр Бастрыкин сегодня подписал приказ о поощрении медалью СК России «Доблесть и отвага» врачей кардиохирургического центра Амурской медицинской академии, где на днях произошел сильный пожар», — говорится в сообщении.

В СК указали, что медики несмотря на пожар «не бросили пациента и продолжили проводить сложную операцию».

Врач из Благовещенска опубликовал видео пожара в центре кардиохирургии
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Пожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске произошел 2 апреля. В главном управлении МЧС по региону сообщали, площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м., из здания эвакуировали 120 человек. При этом в больнице оставались семь медработников и один пациент, которому проводили операцию. Врачи успешно прооперировали пациента, после чего его транспортировали в амурскую областную клиническую больницу.

В МЧС России сообщили, что пожарные принимали меры, чтобы не допустить проникновения продуктов горения в операционную и возникновения опасных факторов пожара на путях эвакуации. На случай ухудшения обстановки для медперсонала и пациента были подготовлены изолирующие самоспасатели.

Позже губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить врачей, которые проводили операцию в горящем здании кардиоцентра, а также пожарных.

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Александр Бастрыкин Следственный комитет Благовещенск медики награда
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