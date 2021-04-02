Врачи прооперировали пациента в горящем кардиоцентре Благовещенска
Врачи успешно прооперировали пациента во время пожара в кардиохирургическом центре Амурской медицинской академии в Благовещенске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
В ведомстве отметили, что пациента после операции транспортировали в амурскую областную клиническую больницу.
ТАСС со ссылкой на источник в Амурской государственной медицинской академии сообщает, что во время пожара в кардиоцентре проводились три операции, в том числе коронарное шунтирование. Пожарные вели поливку здания так, чтобы вода не попала в операционные.