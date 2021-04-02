Врачи прооперировали пациента в горящем кардиоцентре Благовещенска

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Врачи успешно прооперировали пациента во время пожара в кардиохирургическом центре Амурской медицинской академии в Благовещенске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

В ведомстве отметили, что пациента после операции транспортировали в амурскую областную клиническую больницу.

ТАСС со ссылкой на источник в Амурской государственной медицинской академии сообщает, что во время пожара в кардиоцентре проводились три операции, в том числе коронарное шунтирование. Пожарные вели поливку здания так, чтобы вода не попала в операционные.