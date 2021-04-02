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Врачи прооперировали пациента в горящем кардиоцентре Благовещенска

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Врачи успешно прооперировали пациента во время пожара в кардиохирургическом центре Амурской медицинской академии в Благовещенске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

В ведомстве отметили, что пациента после операции транспортировали в амурскую областную клиническую больницу.

ТАСС со ссылкой на источник в Амурской государственной медицинской академии сообщает, что во время пожара в кардиоцентре проводились три операции, в том числе коронарное шунтирование. Пожарные вели поливку здания так, чтобы вода не попала в операционные.

В Благовещенске загорелся кардиоцентр
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Фото:ГУ МЧС по Амурской области

О том, что операция, которую проводили в горящем здании кардиохирургического центра, успешно завершена, также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Амурской области.

«По нашей информации, операция закончилась и пациент перевезен в другую клинику», — отметили в ведомстве.

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В пресс-службе минздрава Амурской области РБК рекомендовали обратиться за комментарием в Амурскую государственную медицинскую академию. РБК направил запрос в академию.

Пожар в благовещенском кардиоцентре произошел в пятницу, 2 апреля. В главном управлении МЧС отмечали, что загорелась кровля здания. Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. Мэр города Олег Имамеев написал в Telegram, что в одной из операционных кардиоцентра врачи продолжили проводить операцию.

В ГУ МЧС сообщали, что из здания были эвакуированы 120 человек. При этом в кардиоцентре оставались семь медработников и один пациент, которому проводили операцию.

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