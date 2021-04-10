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МЧС выявило нарушения в горевшем кардиоцентре в Благовещенске

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Специалистами МЧС были выявлены нарушения пожарной безопасности в кардиоцентре Благовещенска, где 2 апреля произошло крупное возгорание. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.

В министерстве отметили, что проверка лечебного корпуса кардиохирургии последний раз проводилась в апреле 2015 года.

«Были выявлены нарушения, не связанные с причинами пожара. Эти нарушения касались путей эвакуации и сигнализации», — рассказали в МЧС, добавив, что нарушения были устранены лишь частично.

Как уточнили РБК в экстренных службах, всего было выявлено четыре нарушения, два из которых были впоследствии устранены.

По данным МЧС, как передает ТАСС, во время возгорания в здании успешно сработала система оповещения и управления эвакуацией людей, что позволило оперативно всех эвакуировать.

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Пожар в благовещенском кардиоцентре произошел 2 апреля. В главном управлении МЧС отмечали, что загорелась кровля здания. Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. Из здания были оперативно эвакуированы 120 человек, а внутри оставались семь человек медперсонала и пациент, которому в тот момент проводили операцию.

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В конце марта произошел пожар в пульмонологическом отделении Псковской городской больницы. Тогда пострадали два мужчины 1975 и 1947 года рождения. В МЧС предположили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Благовещенск больница пожар МЧС
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