МЧС выявило нарушения в горевшем кардиоцентре в Благовещенске

Фото: МЧС России

Специалистами МЧС были выявлены нарушения пожарной безопасности в кардиоцентре Благовещенска, где 2 апреля произошло крупное возгорание. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.

В министерстве отметили, что проверка лечебного корпуса кардиохирургии последний раз проводилась в апреле 2015 года.

«Были выявлены нарушения, не связанные с причинами пожара. Эти нарушения касались путей эвакуации и сигнализации», — рассказали в МЧС, добавив, что нарушения были устранены лишь частично.

Как уточнили РБК в экстренных службах, всего было выявлено четыре нарушения, два из которых были впоследствии устранены.

По данным МЧС, как передает ТАСС, во время возгорания в здании успешно сработала система оповещения и управления эвакуацией людей, что позволило оперативно всех эвакуировать.