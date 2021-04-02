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Глава Амурской области поручил наградить медиков за операцию при пожаре

Ход операции во горящем здании кардиоцентра
Ход операции во горящем здании кардиоцентра (Фото: va.orlov / Instagram)

Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить врачей, которые проводили операцию в горящем здании кардиоцентра в Благовещенске. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном в Instagram.

«Медицинские работники, те, кто остались на своем боевом посту и продолжали операцию, а также пожарные <...> должны быть представлены к соответствующим наградам. Такое поручение аппарату я тоже дал», — сказал Орлов.

Врачи прооперировали пациента в горящем кардиоцентре Благовещенска
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Пожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске произошел 2 апреля. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м. В региональном главке МЧС сообщали, что из здания эвакуировали 120 человек. При этом в кардиоцентре оставались семь медработников и один пациент, которому проводили операцию.

Позже в МЧС сообщили, что врачи завершили операцию, и пациента перевезли в Амурскую областную клиническую больницу. В ведомстве отметили, что пожарные принимали меры, чтобы не допустить проникновения продуктов горения в операционную и появления опасных факторов на путях эвакуации. В частности, на случай ухудшения обстановки для медперсонала и пациента были подготовлены изолирующие самоспасатели, а также необходимое оборудование для перемещения пациента.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

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