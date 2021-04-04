Врач из Благовещенска опубликовал видео пожара в центре кардиохирургии

Видео: kondratovgeorge / Instagram

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Врач-перфузиолог Георгий Кондратов опубликовал видео, снятое во время операции, которую он провел вместе с коллегами во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска. Видеозаписи опубликованы в его Instagram.

На своих видеозаписях Кондратов сначала показал горящее здание, а затем опубликовал кадры из операционной.

«Пациент не виноват — и должен, и будет жить. Ситуация на адреналине, снимать долго не было времени, кадры оставил на память, что такое было», — прокомментировал врач видео. Также на кадрах медик показал, как пожарные тушат здание.