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Врач из Благовещенска опубликовал видео пожара в центре кардиохирургии

Видео: kondratovgeorge / Instagram
Видео: kondratovgeorge / Instagram
Video

Врач-перфузиолог Георгий Кондратов опубликовал видео, снятое во время операции, которую он провел вместе с коллегами во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска. Видеозаписи опубликованы в его Instagram.

На своих видеозаписях Кондратов сначала показал горящее здание, а затем опубликовал кадры из операционной.

«Пациент не виноват — и должен, и будет жить. Ситуация на адреналине, снимать долго не было времени, кадры оставил на память, что такое было», — прокомментировал врач видео. Также на кадрах медик показал, как пожарные тушат здание.

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Фото:МЧС России

После того как врачи завершили операцию, пациента перевезли в Амурскую областную клиническую больницу.

Накануне минздрав Амурской области сообщил, что мужчина, которого прооперировали во время пожара, находится в сознании в тяжелом состоянии. Он в Амурской областной клинической больнице, послеоперационный период протекает без осложнений.

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Кардиоцентр в Благовещенске загорелся 2 апреля. Из здания были эвакуированы 120 человек.

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