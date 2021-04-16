Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 75,55 (-1,43) Инвестиции, 12:46
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 90,46 (-1,77) Инвестиции, 12:46
Премьер Украины попросил США расширить программу обучения военных Политика, 18:26 Чем оригинальные запасные части для автомобиля лучше. Тест на выживание РБК и Mercedes-Benz, 18:16 Вирусологи оценили перспективы вакцины от COVID-19 со вкусом ряженки Общество, 18:13 Путин заработал за год почти 10 млн руб. Политика, 18:10 Меркель и Макрон призвали Россию убрать войска от границы с Украиной Политика, 18:01 Голландский журнал номинировал песню Manizha на премию за лучший текст Общество, 17:58 Власти назвали сумму средств на эскроу-счетах застройщиков Москвы Недвижимость, 17:56 Хоккейный «Спартак» объявил о переезде на арену «Мегаспорт» Спорт, 17:55 Новая Зеландия собралась полностью запретить табак к 2025 году Стиль, 17:51 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 17:42 Хуснуллин поручил создать штаб по росту цен на жилье после критики Путина Экономика, 17:41 Как Uber завлекает потерявших интерес к платформе водителей— Quartz Pro, 17:26 МВД назвало число уголовных дел о заражении COVID-19 по неосторожности Общество, 17:20 Как стать бизнесом класса А: двенадцать кейсов реальных компаний РБК и Альфа-Банк, 17:13
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,84 -0,57% EUR/USD $1,2 +0,09%
Общество ,  
0 

Голландский журнал номинировал песню Manizha на премию за лучший текст

Manizha
Manizha (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Песню Russian Woman участницы «Евровидения» от России Manizha (Манижа Сангин) номинировали на премию Eurostory Best Lyrics Awards. Об этом говорится на сайте премии. Ее присуждают за лучший текст композиции с конкурса.

По версии жюри, песня Manizha привлекает внимание к стереотипам о женщинах во всем мире. Так, в песне говорится о маленькой девочке, которая в одиночку переходит поле. «Девочка — метафора женщин со всего мира, которые не могут перейти улицу без опасения домогательств», — объясняют члены жюри.

В этом году на премию номинированы представители пяти стран. Кроме Manizha на нее претендуют Victoria с песней Growing up is getting old (Болгария), песня Zitti e buoni группы Maneskin (Италия), композиция Birth of a new age Жангю Макроя (Нидерланды) и песня The wrong place бельгийской группы Hooverphonic.

Певица Manizha: «Я понимаю агрессию хейтеров, но с ними надо говорить»
Стиль
Фото:Ольга Тупоногова-Волкова

Победителя определяют участники онлайн-голосования на сайте премии и члены жюри (авторы песен, журналисты, бывшие участники конкурса и издатели). В прошлые годы обладателями премии становились исполнители из Италии (2019), Франции (2018, 2017) и с Украины (2016).

Премия была учреждена журналом Eurostory в 2016 году, чтобы привлечь внимание к текстовой составляющей конкурса. Она вручается исполнителю, текст композиции которого члены жюри и участники голосования посчитают лучшим на «Евровидении». Победителя премии объявят на сайте журнала.

Manizha выступит с песней Russian Woman в первом полуфинале «Евровидения» 18 мая. В этом году конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). В ходе отбора «Первого канала» Manizha обошла группы «2Маши» и Therr Maitz.

Читайте на РБК Pro
Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов Почему 100 млн человек обречены на смену профессии Большинство бизнес-мероприятий бесполезны — основатель Reddit

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала песню Manizha «бредом» и предложила запросить у «Первого канала» информацию о процедуре голосования. Канал в ответ заявил, что песня была выбрана честным голосованием.

АНО «Ветеранские вести» попросила СК проверить песню Manizha и «пресечь попытку дискредитации образа русской женщины». Следователи рассмотрят обращение организации.

конкурс песня «Евровидение»
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,79 -0,71% EUR/RUB ₽90,79 -0,62% EUR/USD $1,2 +0,09%
Материалы по теме
Manizha заявила о праве называть себя русской женщиной
Общество
СК начал проверку после жалобы на песню Manizha
Общество
Клип Manizha стал самым популярным среди участников «Евровидения-2021»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter