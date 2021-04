Голландский журнал номинировал песню Manizha на премию за лучший текст

Manizha (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Песню Russian Woman участницы «Евровидения» от России Manizha (Манижа Сангин) номинировали на премию Eurostory Best Lyrics Awards. Об этом говорится на сайте премии. Ее присуждают за лучший текст композиции с конкурса.

По версии жюри, песня Manizha привлекает внимание к стереотипам о женщинах во всем мире. Так, в песне говорится о маленькой девочке, которая в одиночку переходит поле. «Девочка — метафора женщин со всего мира, которые не могут перейти улицу без опасения домогательств», — объясняют члены жюри.

В этом году на премию номинированы представители пяти стран. Кроме Manizha на нее претендуют Victoria с песней Growing up is getting old (Болгария), песня Zitti e buoni группы Maneskin (Италия), композиция Birth of a new age Жангю Макроя (Нидерланды) и песня The wrong place бельгийской группы Hooverphonic.

Победителя определяют участники онлайн-голосования на сайте премии и члены жюри (авторы песен, журналисты, бывшие участники конкурса и издатели). В прошлые годы обладателями премии становились исполнители из Италии (2019), Франции (2018, 2017) и с Украины (2016).