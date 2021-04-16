Голландский журнал номинировал песню Manizha на премию за лучший текст
Песню Russian Woman участницы «Евровидения» от России Manizha (Манижа Сангин) номинировали на премию Eurostory Best Lyrics Awards. Об этом говорится на сайте премии. Ее присуждают за лучший текст композиции с конкурса.
По версии жюри, песня Manizha привлекает внимание к стереотипам о женщинах во всем мире. Так, в песне говорится о маленькой девочке, которая в одиночку переходит поле. «Девочка — метафора женщин со всего мира, которые не могут перейти улицу без опасения домогательств», — объясняют члены жюри.
В этом году на премию номинированы представители пяти стран. Кроме Manizha на нее претендуют Victoria с песней Growing up is getting old (Болгария), песня Zitti e buoni группы Maneskin (Италия), композиция Birth of a new age Жангю Макроя (Нидерланды) и песня The wrong place бельгийской группы Hooverphonic.
Победителя определяют участники онлайн-голосования на сайте премии и члены жюри (авторы песен, журналисты, бывшие участники конкурса и издатели). В прошлые годы обладателями премии становились исполнители из Италии (2019), Франции (2018, 2017) и с Украины (2016).