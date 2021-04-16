Российский посол в США прибыл в МИД после новых американских санкций
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в пятницу прибыл в МИД, сообщает ТАСС.
Визит посла во внешнеполитическое ведомство состоялся на следующий день после введения новых санкций США.
Власти США вышлют из страны десять российских дипломатов, которых связывают с работой на спецслужбы. Также американским финансовым институтам запрещено покупать облигации, выпущенные Центробанком России, Министерством финансов и Фондом национального благосостояния (ФНБ) после 14 июня 2021 года. Кроме того, ограничения введены против ряда физических и юридических лиц.
В Кремле уже сообщили, что Россия может принять ответные меры против США. Однако, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, окончательное решение будет принимать глава государства.