Российский посол в США прибыл в МИД после новых американских санкций

Анатолий Антонов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в пятницу прибыл в МИД, сообщает ТАСС.

Визит посла во внешнеполитическое ведомство состоялся на следующий день после введения новых санкций США.

Власти США вышлют из страны десять российских дипломатов, которых связывают с работой на спецслужбы. Также американским финансовым институтам запрещено покупать облигации, выпущенные Центробанком России, Министерством финансов и Фондом национального благосостояния (ФНБ) после 14 июня 2021 года. Кроме того, ограничения введены против ряда физических и юридических лиц.

В Кремле уже сообщили, что Россия может принять ответные меры против США. Однако, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, окончательное решение будет принимать глава государства.