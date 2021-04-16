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Война санкций ,  
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Российский посол в США прибыл в МИД после новых американских санкций

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в пятницу прибыл в МИД, сообщает ТАСС.

Визит посла во внешнеполитическое ведомство состоялся на следующий день после введения новых санкций США.

Власти США вышлют из страны десять российских дипломатов, которых связывают с работой на спецслужбы. Также американским финансовым институтам запрещено покупать облигации, выпущенные Центробанком России, Министерством финансов и Фондом национального благосостояния (ФНБ) после 14 июня 2021 года. Кроме того, ограничения введены против ряда физических и юридических лиц.

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В Кремле уже сообщили, что Россия может принять ответные меры против США. Однако, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, окончательное решение будет принимать глава государства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что Москва даст «решительный и неотвратимый» отпор действиям Вашингтона.

Антонов прибыл в Москву для консультаций после интервью президента США Джо Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли президента России Владимира Путина «убийцей». Накануне Байден заявил, что США не хотят ухудшать отношения с Россией.

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