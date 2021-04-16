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Война санкций ,  
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В Кремле напомнили о принципе взаимности в вопросах санкций

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Окончательное решение об ответных мерах на новые антироссийские санкции США примет президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял. Еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, намерена ли Москва отвечать Вашингтону на новые ограничительные меры.

Новые санкции США против России. Главное
Экономика
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Накануне президент США Джо Байден ввел новые санкции против России. Американским банкам запрещено покупать облигации, выпущенные Центробанком России, Министерством финансов и Фондом национального благосостояния (ФНБ) после 14 июня 2021 года.

По словам Пескова, новые американские санкции не повлияют на стабильность макроэкономической ситуации в России, благодаря успешным действиям Центробанка. В Банке России заявили о готовности при необходимости задействовать имеющиеся инструменты для сохранения финансовой стабильности.

Помимо этого США вышлют десять российских дипломатов, среди которых, по данным Вашингтона, есть сотрудники спецслужб. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин счел, что данные санкции нарушают принцип честной конкуренции ведущих разведслужб мира.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что Москва даст «решительный и неотвратимый» отпор на действия Вашингтона.

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Кремль санкции принцип взаимности США
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