В Кремле напомнили о принципе взаимности в вопросах санкций

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Окончательное решение об ответных мерах на новые антироссийские санкции США примет президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял. Еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, намерена ли Москва отвечать Вашингтону на новые ограничительные меры.

Накануне президент США Джо Байден ввел новые санкции против России. Американским банкам запрещено покупать облигации, выпущенные Центробанком России, Министерством финансов и Фондом национального благосостояния (ФНБ) после 14 июня 2021 года.

По словам Пескова, новые американские санкции не повлияют на стабильность макроэкономической ситуации в России, благодаря успешным действиям Центробанка. В Банке России заявили о готовности при необходимости задействовать имеющиеся инструменты для сохранения финансовой стабильности.