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Политика ,  
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Посол Британии прибыла в МИД после визита дипломата России в Форин-офис

Дебора Броннерт
Дебора Броннерт (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Британский посол в России Дебора Броннерт прибыла в российский МИД, передает ТАСС.

Как заявили «РИА Новости» в посольстве Великобритании в Москве, визит дипломата был запланирован заранее, он «является абсолютно стандартным элементом дипломатической работы».

МИДы Британии и Польши вызвали послов России после санкций США
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Фото:Chris J Ratcliffe / Getty Images

Накануне британский МИД вызвал российского посла в Лондоне из-за «враждебной деятельности» России. Ведомство утверждает, что Служба внешней разведки России (СВР) якобы стояла за серией кибератак, включая историю со взломом программного обеспечения SolarWinds, когда пострадали несколько сотен организаций по всему миру, а также несколько правительственных ведомств США.

Хакеры получили доступ к системе Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации (National Telecommunications and Information Administration, NTIA) и несколько месяцев отслеживали электронные письма сотрудников ведомства, писал Reuters в декабре.

Ранее американский президент Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Введение новых ограничений объяснили стремлением «возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США».

посол Великобритания МИД России
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