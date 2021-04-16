Песков отказался прокомментировать слова Зеленского о звонке в Кремль
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать слова украинского лидера Владимира Зеленского о несостоявшемся разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.
«Я оставляю без комментариев», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, передает корреспондент РБК.
Песков добавил, что политсоветники и помощники президентов Украины и России находятся в постоянном контакте и могут обсуждать оперативные вопросы.
Ранее Зеленский в интервью французской газете Le Figaro рассказал, что запрашивал разговор с президентом России Владимиром Путиным, когда в Донбассе погибли четверо украинских военных и еще двое были ранены, однако ему «не подтвердили разговор».