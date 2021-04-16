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Политика ,  
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Песков отказался прокомментировать слова Зеленского о звонке в Кремль

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать слова украинского лидера Владимира Зеленского о несостоявшемся разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я оставляю без комментариев», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, передает корреспондент РБК.

Песков добавил, что политсоветники и помощники президентов Украины и России находятся в постоянном контакте и могут обсуждать оперативные вопросы.

Зеленский рассказал о звонке в Кремль словами «мне не ответили»
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<p>Владимир Зеленский</p>

Ранее Зеленский в интервью французской газете Le Figaro рассказал, что запрашивал разговор с президентом России Владимиром Путиным, когда в Донбассе погибли четверо украинских военных и еще двое были ранены, однако ему «не подтвердили разговор».

«Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель 12 апреля заявила, что российская сторона не ответила на запрос администрации украинского лидера о переговорах по ситуации в Донбассе. Тогда в Кремле заверили, что в последние дни не видели запросов со стороны Зеленского.

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Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон (слева направо)

Cоветник украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович уточнил, что Зеленский запросил телефонный разговор с Путиным после 26 марта, когда погибли военнослужащие. По его словам, Зеленскому удалось переговорить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, однако «Путин отказал».

Новое обострение в Донбассе началось в середине марта 2021 года. Обе стороны обвинили друг друга в обстрелах и столкновениях, сопровождавшихся гибелью гражданского населения и военнослужащих.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Владимир Путин разговор
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