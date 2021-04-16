Песков отказался прокомментировать слова Зеленского о звонке в Кремль

«Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель 12 апреля заявила, что российская сторона не ответила на запрос администрации украинского лидера о переговорах по ситуации в Донбассе. Тогда в Кремле заверили, что в последние дни не видели запросов со стороны Зеленского.

Cоветник украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович уточнил, что Зеленский запросил телефонный разговор с Путиным после 26 марта, когда погибли военнослужащие. По его словам, Зеленскому удалось переговорить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, однако «Путин отказал».

Новое обострение в Донбассе началось в середине марта 2021 года. Обе стороны обвинили друг друга в обстрелах и столкновениях, сопровождавшихся гибелью гражданского населения и военнослужащих.