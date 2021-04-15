AFP сообщило о переговорах Зеленского, Макрона и Меркель по России

Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон (слева направо) (Фото: Charles Platiau / EPA / ТАСС)

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон

и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель обсудят в пятницу, 16 апреля, эскалацию напряженности между Москвой и Киевом, сообщает AFP со ссылкой на источники.

Ранее США, Великобритания и страны ЕС призвали Россию к деэскалации отношений с Украиной.

12 апреля администрация Зеленского попросила о телефоном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, однако ответа не получила. Украинский лидер хотел обсудить обострение обстановки в Донбассе. В украинским МИДе, в свою очередь, заявили, что Киев потребовал от Москвы объяснить скопление войск на границе. По словам украинских дипломатов, российская сторона проигнорировала «попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение опасности».

В Кремле заявили, что ничего не знают о просьбе администрации Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о том, есть ли что Путину сказать своему украинскому коллеге, назвал потенциальными темами для разговора разрядку напряженности и предотвращение потенциальной войны на востоке Украины.