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Политика ,  
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Кремль ответил на сообщения о запросе на переговоры Зеленского с Путиным

В Кремле не видели запросы президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения эскалации конфликта на Донбассе. Об это корреспонденту РБК сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, в последние дни я не видел никаких запросов, мне неизвестно, чтобы были в последние дни какие-то запросы» — сказал Песков на вопрос по поводу запросов переговоров от Зеленского.

Материал дополняется.

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