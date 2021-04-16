Зеленский рассказал о звонке в Кремль словами «мне не ответили»

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что запрашивал разговор с президентом России Владимиром Путиным, и назвал показательным то, что не получил ответ.

«Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили. На сегодня такой ответ», — рассказал он в интервью французской газете Le Figaro.

По его словам, он направил запрос на разговор с Путиным, когда в Донбассе погибли четыре украинских военных и еще двое были ранены. Однако ему «не подтвердили разговор». «Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я же помню», — добавил глава государства.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель 12 апреля сообщила, что администрация украинского президента направила Кремлю запрос на переговоры по ситуации на Донбассе, однако на запрос не ответили.