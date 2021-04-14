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Эксперты объяснили долгую борьбу с огнем на «Невской мануфактуре»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Пожарные почти трое суток не могут полностью потушить пожар в бизнес-центре «Невская мануфактура», потому что здание старое, с деревянными перекрытиями. В этом случае тление может происходить долго, пояснил РБК исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин.

«Это здание 1862 года постройки, с деревянными перекрытиями. У него очень большая горючая нагрузка. Произошли массивные обрушения, образовались большие завалы. На проливку и разбор завалов требуется достаточно много времени», — сообщил он.

Эксперт уточнил, что, по его информации, в бизнес-центре находилось среди прочего производство лодок, то есть хранилось большое количество пластика, органических растворителей и других пожароопасных материалов.

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Пожар в здании фабрики &laquo;Невская мануфактура&raquo;

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн в разговоре с РБК отметил, что в здании уже нет открытого огня. «Сейчас идет тление. Оно может продолжаться достаточно долго — и три дня, и неделю. Никакой опасности это не представляет. Большого возгорания не ожидается, локализация пожара произведена. На месте остается дежурный экипаж, который смотрит, чтобы поменьше дымило. Пожарным там, откровенно говоря, уже и делать нечего, нужны люди, которые будут разбирать завалы, как правило, это делается за счет владельцев», — сказал он.

Пожар на «Невской мануфактуре» начался днем 12 апреля. Площадь возгорания составила 10 тыс. кв. м, к тушению привлекли более 350 человек и 73 единицы техники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС


В результате пожара погиб командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Илья Белецкий, еще двое пожарных пострадали. СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК России). Позднее было заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

По этому делу были задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу на утро 14 апреля, в здании происходило тление в завалах на площади 150 кв. м.

Пожар на «Невской мануфактуре». Фоторепортаж
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