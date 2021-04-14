Эксперты объяснили долгую борьбу с огнем на «Невской мануфактуре»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Пожарные почти трое суток не могут полностью потушить пожар в бизнес-центре «Невская мануфактура», потому что здание старое, с деревянными перекрытиями. В этом случае тление может происходить долго, пояснил РБК исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин.

«Это здание 1862 года постройки, с деревянными перекрытиями. У него очень большая горючая нагрузка. Произошли массивные обрушения, образовались большие завалы. На проливку и разбор завалов требуется достаточно много времени», — сообщил он.

Эксперт уточнил, что, по его информации, в бизнес-центре находилось среди прочего производство лодок, то есть хранилось большое количество пластика, органических растворителей и других пожароопасных материалов.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн в разговоре с РБК отметил, что в здании уже нет открытого огня. «Сейчас идет тление. Оно может продолжаться достаточно долго — и три дня, и неделю. Никакой опасности это не представляет. Большого возгорания не ожидается, локализация пожара произведена. На месте остается дежурный экипаж, который смотрит, чтобы поменьше дымило. Пожарным там, откровенно говоря, уже и делать нечего, нужны люди, которые будут разбирать завалы, как правило, это делается за счет владельцев», — сказал он.