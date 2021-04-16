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Общество ,  
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Министр обороны Шойгу заявил о завершении основных преобразований в армии

Основные преобразования в российской армии уже завершены. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью «Российской газете».

«На сегодняшний день можно сказать, что основные преобразования в целом завершены. Вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации параметров», — сказал Шойгу.

По его словам, в ходе преобразований были созданы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, а также силы спецопераций, военная полиция и подразделения беспилотной авиации. Шойгу напомнил о сформированных Воздушно-космических силах, объединенном стратегическом командовании Северного флота и оперативном командовании для выполнения задач в Средиземном море.

Шойгу сообщил детали переброски войск к западным границам
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В октябре прошлого года «Известия» со ссылкой на источники писали, что Минфин предложил российскому Совету безопасности провести реформы вооруженных сил. В ходе них ведомство предлагало сократить на 10% штатную численность военнослужащих — примерно на 100 тыс. должностей.

В министерстве обороны тогда заявили о неприемлемости такого сокращения. Там указали, что нынешняя система комплектования войск определена исходя из задач по защите государства. В то же время экономического эффекта такое сокращение не даст, выразили уверенность в военном ведомстве.

Президент Владимир Путин тогда заявил, что вопрос оптимизации в вооруженных силах существует лишь на уровне дискуссий, и в практическом ключе такие обсуждения не ведутся.

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Сергей Шойгу армия реформы
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