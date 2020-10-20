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Минфин предложил сократить 100 тыс. должностей в российской армии

Масштабная реформа армии для сокращения расходов предполагает отмену надбавки к индексации пенсий, увеличение срока выслуги лет, увеличение периода получения военной ипотеки. Ранее Минфин предложил похожую реформу МВД
Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Мининистерство финансов в середине октября направило в Совет безопасности проект реформы вооруженных сил, основанный на оптимизации бюджета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа. Источники издания в Минобороны подтвердили получение предложений Минфина.

Первым пунктом предлагаемых изменений значится сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Учитывая указ президента от 2018 года, в котором численность войск установлена в размере чуть более 1 млн человек, речь идет о сокращении 100 тыс. должностей.

Уменьшение штата вооруженных сил должно произойти за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач — медиков, кадровиков, юристов, финансистов, преподавателей, служащих тыла.

Еще одним способом экономии Минфин называет увеличение сроков использования вещевого имущества или замену его денежной компенсацией. Ведомство также предлагает обеспечивать питанием контрактников только в полевых выходах и на боевом дежурстве.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Оптимизация расходов на армию включает предложение убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции, а также увеличить до 25 лет срок выслуги, необходимой для ее получения. Из этого срока Минфин хочет убрать учебу в военном вузе. Сейчас она входит в срок выслуги, который составляет 20 лет. Таким образом, период, нужный офицерам для пенсии, увеличивается в общей сложности на десять лет.

Финансисты также предлагают увеличить срок службы, необходимый для получения военного ипотечного счета (на него ежемесячно перечисляются средства, которые служащий через несколько лет может использовать для первоначального взноса по ипотеке). Сейчас для офицеров он открывается сразу после окончания вуза, а для контрактников — через три года. Минфин хочет увеличить эти сроки до пяти лет для офицеров (после окончания вуза) и до восьми лет для контрактников.

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По мнению директора Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игоря Николаева, сокращение штата на 10% будет практически незаметно, поскольку многие руководители держат примерно такое количество вакантных мест на случай кризиса. Военный эксперт Владислав Шурыгин считает иначе: по его словам, денежное довольствие служащих является не самой большой статьей расходов.

«Средняя зарплата в армии — 40–50 тыс. рублей. Если умножить на 100 тыс. человек, получится не более 5 млрд экономии в год. А вот на боеготовности армии это сокращение может отразиться негативно», — пояснил Шурыгин.

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Фото:Григорий Дукор / Reuters

Учредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев заявил, что исключение учебы из срока выслуги противоречит законам «О статусе военнослужащих» и «О воинской обязанности и военной службе». А общее увеличение этого периода может привести к снижению числа желающих учиться в военных вузах и оттоку контрактников.

На прошлой неделе Минфин предложил еще одну реформу для оптимизации расходов — объединение МВД с ФСИН, судебными приставами и фельдегерской службой. Часть пунктов реформы совпадает с предложениями по вооруженным силам. Например, предлагается сократить расходы на сотрудников внутренних дел за счет десятипроцентного сокращения штатной численности, увеличить срок минимальной выслуги лет, отменить двухпроцентную надбавку к индексации пенсий.

Источники «Коммерсанта» сообщали, что в МВД ознакомились с предложениями Минфина и сейчас готовят на них отрицательный ответ. Руководство правоохранительных органов и независимые эксперты посчитали, что изменения приведут к росту коррупции, массовому оттоку кадров и общему снижению качества работы силового блока.

Автор
Михаил Котляр
Минфин вооруженные силы реформа
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