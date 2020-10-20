Минфин предложил сократить 100 тыс. должностей в российской армии

Масштабная реформа армии для сокращения расходов предполагает отмену надбавки к индексации пенсий, увеличение срока выслуги лет, увеличение периода получения военной ипотеки. Ранее Минфин предложил похожую реформу МВД

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Мининистерство финансов в середине октября направило в Совет безопасности проект реформы вооруженных сил, основанный на оптимизации бюджета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа. Источники издания в Минобороны подтвердили получение предложений Минфина.

Первым пунктом предлагаемых изменений значится сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Учитывая указ президента от 2018 года, в котором численность войск установлена в размере чуть более 1 млн человек, речь идет о сокращении 100 тыс. должностей.

Уменьшение штата вооруженных сил должно произойти за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач — медиков, кадровиков, юристов, финансистов, преподавателей, служащих тыла.

Еще одним способом экономии Минфин называет увеличение сроков использования вещевого имущества или замену его денежной компенсацией. Ведомство также предлагает обеспечивать питанием контрактников только в полевых выходах и на боевом дежурстве.