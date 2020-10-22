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Путин оценил возможность сокращения военных расходов России

Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Правительство России на данный момент не обсуждает возможность сокращения трат бюджета на Вооруженные силы, хотя окончательного решения еще нет. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «Валдай». Трансляцию выступления вел РБК.

«В практическом плане эти вопросы пока не обсуждаются. Это все дискуссии внутри правительства», — сообщил Путин.

Путин заявил о способности России справиться с санкциями
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<p>Владимир Путин на пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба &laquo;Валдай&raquo; (в режиме видеоконференции)</p>

Президент указал, что для окончательного решения вопроса он будет учитывать актуальное положение дел в экономике и текущую ситуацию с доходами россиян. В частности, будут рассмотрены доходы сотрудников правоохранительной сферы, военных структур, их соотношение с доходами гражданских лиц. «Здесь много факторов, для того чтобы не было перекосов на рынке труда», — отметил Путин.

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону
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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В середине октября предложение о реформировании Вооруженных сил Минфин направил в Совбез. План ведомства предполагает перевод на гражданскую службу тех специалистов, работа которых не связана с выполнением боевых задач. На это в Минобороны ответили, что опыт 2007–2012 годов по сокращению численности военнослужащих органов обеспечения показал неэффективность такой меры. В ведомстве подчеркнули, что это привело к возникновению проблемных вопросов и повлияло на боеспособность армии. В числе прочего Минфин предложил убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции и увеличить до 25 лет срок выслуги, который необходим для ее получения. В военном ведомстве заявили, что предлагаемый Минфином проект реформы Вооруженных сил неприемлем.

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