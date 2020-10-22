Путин оценил возможность сокращения военных расходов России

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Правительство России на данный момент не обсуждает возможность сокращения трат бюджета на Вооруженные силы, хотя окончательного решения еще нет. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «Валдай». Трансляцию выступления вел РБК.

«В практическом плане эти вопросы пока не обсуждаются. Это все дискуссии внутри правительства», — сообщил Путин.

Президент указал, что для окончательного решения вопроса он будет учитывать актуальное положение дел в экономике и текущую ситуацию с доходами россиян. В частности, будут рассмотрены доходы сотрудников правоохранительной сферы, военных структур, их соотношение с доходами гражданских лиц. «Здесь много факторов, для того чтобы не было перекосов на рынке труда», — отметил Путин.