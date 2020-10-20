В Минобороны не согласились с предложением Минфина сократить штат военных

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Предложение Минфина о сокращении численности штатного состава военнослужащих в армии на 10% неприемлемо, заявили в военном ведомстве. Заявление опубликовано в газете «Красная звезда».

В Минобороны подчеркнули, что численность и структура Вооруженных сил определена исходя из комплекса задач по обеспечению бьзопасности государства. «Сформирована устойчивая система комплектования, которая сбалансирована по количеству должностей, замещаемых военнослужащими и гражданскими специалистами», — подчеркнули в ведомстве.

«Предложение Минфина России по сокращению должностей приведет к «нулевому» экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность», — пояснили в министерстве.

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