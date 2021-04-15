Кремль переадресовал кабмину вопрос о помощи купившим туры в Турцию

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Вопрос о мерах поддержки для туристов, которые не могут полностью вернуть деньги за туры в Турцию и Танзанию после ограничения авиасообщения, должен быть адресован оперативному штабу по борьбе с COVID-19 и правительству. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это вопрос для нашего штаба (по борьбе с коронавирусной инфекцией. — РБК), для правительства», — сказал Песков.

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