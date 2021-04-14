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Пандемия коронавируса ,  
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Ростуризм пообещал меры поддержки для туроператоров

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Дополнительные финансовые меры поддержки для туристической отрасли будут предоставлены Ростуризмом. Об этом в своем Instagram сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы готовим пакет мер поддержки, который, надеемся, поможет отрасли продолжить работать и выполнять обязательства перед туристами», — написала она в соцсети.

По ее словам, ведомство уже готовит инициативы, которые предусматривают снижение взносов в резервный фонд и в фонд персональной ответственности, а также отсрочку их уплаты. «Соответствующие акты должны быть приняты со дня на день», — уточнила Догузова. Федеральное агентство по туризму ищет и другие финансовые меры поддержки операционной деятельности, добавила она.

Руководитель Ростуризма также отметила, что намерена предложить возобновление субсидий на возмещение расходов, связанных с возвращением туристов из Турции и Танзании, подобно той, что действовала в начале пандемии COVID-19.⠀

Ростуризм назвал варианты возвращения туристов из Турции и Танзании
Общество
Фото:Burak Kara / Getty Images

12 апреля Россия объявила о приостановке авиасообщения с Танзанией и Турцией из-за распространения COVID-19, ограничение на перелеты начинает действовать с 15 апреля и продлится до 1 июня этого года. Исключение было сделано лишь для двух рейсов в неделю по маршрутам Стамбул — Москва и обратно, а также для вывозных рейсов. Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала туроператорам приостановить продажу путевок из России в Турцию.

12 апреля Ростуризм назвал варианты возвращения туристов из Турции и Танзании. Так, у туристов появится возможность вернуться досрочно по согласованию с оператором. Для самостоятельных туристов рекомендовано отслеживать информацию о возможных изменениях в полетах, а уже купившим путевки рекомендовалось перенести поездку на более поздние даты или поменять место планируемого отпуска.

В марте прошлого года из-за пандемии коронавирусной инфекции и ограничений на полеты в другие страны Минэкономразвития, в ведении которого тогда находился Ростуризм, подготовило проект мер поддержки туроператоров. Государство  возмещало турфирмам расходы, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также затраты на возвращение российских туристов из-за рубежа. 

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Правительство тогда эти меры поддержало и выделило на компенсации туроператорам 3,5 млрд руб.

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Источник: JHU
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Ростуризм поддержка туроператоры
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