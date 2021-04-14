Ростуризм пообещал меры поддержки для туроператоров

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Дополнительные финансовые меры поддержки для туристической отрасли будут предоставлены Ростуризмом. Об этом в своем Instagram сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы готовим пакет мер поддержки, который, надеемся, поможет отрасли продолжить работать и выполнять обязательства перед туристами», — написала она в соцсети.

По ее словам, ведомство уже готовит инициативы, которые предусматривают снижение взносов в резервный фонд и в фонд персональной ответственности, а также отсрочку их уплаты. «Соответствующие акты должны быть приняты со дня на день», — уточнила Догузова. Федеральное агентство по туризму ищет и другие финансовые меры поддержки операционной деятельности, добавила она.

Руководитель Ростуризма также отметила, что намерена предложить возобновление субсидий на возмещение расходов, связанных с возвращением туристов из Турции и Танзании, подобно той, что действовала в начале пандемии COVID-19.⠀



12 апреля Россия объявила о приостановке авиасообщения с Танзанией и Турцией из-за распространения COVID-19, ограничение на перелеты начинает действовать с 15 апреля и продлится до 1 июня этого года. Исключение было сделано лишь для двух рейсов в неделю по маршрутам Стамбул — Москва и обратно, а также для вывозных рейсов. Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала туроператорам приостановить продажу путевок из России в Турцию.