Власти рекомендовали туроператорам приостановить продажу туров в Турцию

Российские власти рекомендуют туроператорам приостановить продажу путевок в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, который транслировала «Россия 24».

«Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристического продукта на территорию Турции с территории России в этот же период», — сказала Голикова.

Ранее Голикова объявила, что с 15 апреля по 1 июня Россия в связи с эпидемиологической ситуацией приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией.

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