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Ростуризм назвал варианты возвращения туристов из Турции и Танзании

Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Туристы, которые сейчас находятся на территории Танзании и Турции, смогут планово вернуться в Россию, сообщили РБК в Ростуризме.

В ведомстве указали, что это касается как тех, кто уехал на отдых в рамках тура, так и тех, кто отправился самостоятельно. Организованные туристы смогут вернуться досрочно по согласованию с оператором. «В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки — поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями туроператоров», — отметили в Ростуризме.

Самостоятельным туристам рекомендовали отслеживать на сайтах авиакомпаний информацию о возможных изменениях в расписании полетов.

Тем, кто купил путевки и планировал вылететь до 1 июня, ведомство рекомендовало перенести поездку на более поздние даты или поменять направления. Туристов, которые собрались в путешествие после 1 июня, Ростуризм будет информировать о текущей ситуации.

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Фото:Umit Bektas / Reuters

Чтобы поддержать туроператоров на фоне происходящего, власти намерены отменить в этом году взносы в Резервный фонд, сократить и отсрочить уплату взносов в ФПО «Турпомощи». Кроме того, рассматривается вариант субсидирования таких компаний в качестве компенсации за вывозные рейсы.

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