«Скопинского маньяка» обязали чаще отмечаться в полиции

Виктор Мохов, кадр из интервью (Фото: Ксения Собчак / Youtube)

Скопинский районный суд Рязанской области увеличил для Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк» количество обязательных после освобождения из колонии посещений отдела полиции, но не стал запрещать общение с журналистами и в интернете и посещать кафе и бары. Об этом сообщили РБК в суде.

«Удовлетворили частично заявленные требования. Только увеличили явку для регистрации до четырех раз в месяц», — пояснили в суде.

Ранее скопинский отдел полиции подал иск в районный суд с просьбой запретить «скопинскому маньяку» Мохову общаться со СМИ и в интернете, а также посещать бары и кафе.

В начале марта Мохов, осужденный в 2000 году за похищение и сексуальное насилие двух несовершеннолетних девушек, вышел на свободу. Сейчас Мохов обязан регулярно отмечаться в отделении полиции и оставаться в пределах района, где он прописан. Мужчина также не может в течение шести лет посещать массовые мероприятия или участвовать в них.